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Оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ

2 июня, 17:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Луганские боевики всерьез рассматривают возможность введения высшей меры наказания для плененных украинских военнослужащих

Подконтрольные России боевики могут ввести в Луганской области смертную казнь в отношении украинских военнослужащих и участников добровольческих батальонов.

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Об этом заявили в оккупационной "Генпрокуратуре ЛНР".

Беспочвенно обвиняя Вооруженные силы Украины в якобы применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также геноциде, боевики утверждают, что у них есть "достаточная доказательная база" для ужесточения санкций статей "Уголовного Кодекса ЛНР" о преступлениях против мира и безопасности человечества.

На этом фоне так называемый "Народный Совет ЛНР" и главаря группировки Леонида Пасечника призвали рассмотреть возможность усиления наказаний за преступления, связанные с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, вплоть до высшей меры.

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Напомним, что накануне луганские боевики потребовали допустить их для допроса задержанного в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича, после чего самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пригласил их в свою страну.

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Также мы сообщали об активизации российской паспортизации граждан Украины на оккупированной части Донбасса. По подсчетам правозащитников, к 2024 году местные жители могут получить 2 млн паспортов РФ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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