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Окупанти на Донбасі 9 разів порушили "тишу", поранений український військовий

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 07:26
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На Донбасі знову неспокійно
На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. За минулу добу, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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"Біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

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Сьогодні порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни в Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв є діти.

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