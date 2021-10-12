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Оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 октября, 07:26
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Боец находится в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное
На Донбассе снова неспокойно
На Донбассе снова неспокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. За прошлые сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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"У Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Талаковки обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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