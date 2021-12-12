Окупанти на Донбасі знову порушили "тишу": де стріляли

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в ТКГ

На Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише пресслужба ООС.

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Де стріляли?

Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з протитанкових ручних гранатометів.

У напрямку Кримського окупанти вчинили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі Попасної та Катеринівки на Луганщині противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.

У Краматорську відкрили пам'ятник 16-річному Степану Чубенку

У Краматорську Донецької області встановили пам'ятник 16-річному Народному Герою України Степану Чубенку, якого вбили окупанти. Хлопця посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня та недержавними нагородами: "Народний Герой України" (орден), "Кров за Україну" (нагрудний знак) і "За жертовність і любов до України" (медаль Православної церкви України).

Коли почалися проросійські виступи в Україні у 2014 році, Чубенко разом із друзями брав участь у протестах у Краматорську на підтримку України.

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Окрім цього, діти носили продукти, воду і засоби гігієни українським військовим, які прибули до міста. Степан зняв з міської площі прапор "ДНР".

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