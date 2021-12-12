Окупанти на Донбасі знову порушили "тишу": де стріляли

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише пресслужба ООС.
Де стріляли?
- Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з протитанкових ручних гранатометів.
- У напрямку Кримського окупанти вчинили обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- У районі Попасної та Катеринівки на Луганщині противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл.
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У Краматорську відкрили пам'ятник 16-річному Степану Чубенку
У Краматорську Донецької області встановили пам'ятник 16-річному Народному Герою України Степану Чубенку, якого вбили окупанти. Хлопця посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня та недержавними нагородами: "Народний Герой України" (орден), "Кров за Україну" (нагрудний знак) і "За жертовність і любов до України" (медаль Православної церкви України).
Коли почалися проросійські виступи в Україні у 2014 році, Чубенко разом із друзями брав участь у протестах у Краматорську на підтримку України.
Окрім цього, діти носили продукти, воду і засоби гігієни українським військовим, які прибули до міста. Степан зняв з міської площі прапор "ДНР".
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