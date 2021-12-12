Оккупанты на Донбассе снова нарушили "тишину": где стреляли

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках ТКГ

На Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Где стреляли?

Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки в Луганской области противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

В Краматорске открыли памятник 16-летнему Степану Чубенко

В Краматорске Донецкой области установили памятник 16-летнему Народному Герою Украины Степану Чубенко, которого убили оккупанты. Парня посмертно наградили орденом "За мужество" III степени и негосударственными наградами: "Народный Герой Украины" (орден), "Кровь за Украину" (нагрудный знак) и "За жертвенность и любовь к Украине" (медаль Православной церкви Украины).

Когда начались пророссийские выступления в Украине в 2014 году, Чубенко вместе с друзьями участвовал в протестах в Краматорске в поддержку Украины.

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Кроме этого, ребята носили продукты, воду и средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Степан снял с городской площади флаг "ДНР".

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