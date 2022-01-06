Оккупанты на Донбассе в Сочельник обстреляли украинские позиции

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет

Оккупанты нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 17:00 6 января российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Где стреляли?

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации" , – говорится в сообщении.

Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников русские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого впечатления.

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Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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