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Окупанти не випускають українців з "ЛНР". Біля КПВВ "Станиця Луганська" зібрався натовп

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 жовтня, 16:13
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Люди не можуть виїхати з т.зв. "ЛНР" навіть з довідками переселенців і квитками на потяги
Українців не випускають з окупованої території
Українців не випускають з окупованої території / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 10 жовтня на КПВВ у Станиці Луганській стоять люди з боку так званої "ЛНР", які хочуть перейти на підконтрольну Україні територію. Однак бойовики їх не пропускають. Люди скандалять і лаються, у багатьох не витримують нерви.

Про це пише "Depo.Донбас".

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Довідка переселенця – не аргумент

За словами переселенки з Луганська, вона приїхала у т.зв. "ЛНР" тиждень тому перевірити свою квартиру. Жінка постійно живе в Києві, має довідку переселенця, але через лінію розмежування її не пропускають.

За її словами, довідка переселенця не є приводом для того, щоб людину випустили з окупованої території.

"Нове рішення "влада "ЛНР" прийняла несподівано, нікого не попереджаючи. Ми сподівалися, що нас таки пропустять, бо всі мають вже на руках квитки на потяги на сьогоднішнє число, хто в Харків, хто до Києва. Люди там працюють, там сім'ї, але, виявляється, нас не пропустять навіть за цих умов", – каже вона.

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Чому людей не пропускають?

9 жовтня ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", згідно з яким, виїзд з окупованої території буде тільки за списками, які повинні узгоджувати бойовики.

Потрапити в ці списки можна тільки довівши окупантам, що людина їде на лікування або реабілітацію, навчання, на похорони або ж буде доглядати за близьким родичем.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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