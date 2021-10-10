Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Испания - Франция: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Оккупанты не выпускают украинцев из "ЛНР". У КПВВ "Станица Луганская" собралась толпа

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 октября, 16:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Люди не могут выехать из т.н. "ЛНР" даже со справками переселенцев и билетами на поезда
Украинцев не выпускают из оккупированной территории
Украинцев не выпускают из оккупированной территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 10 октября на КПВВ в Станице Луганской стоят люди со стороны так называемой "ЛНР", которые хотят перейти на подконтрольную Украине территорию. Однако боевики их не пропускают. Люди скандалят и ругаются, у многих сдают нервы.

Об этом пишет "Depo.Донбас".

Реклама

Справка переселенца – не аргумент

По словам переселенки из Луганска, она приехала в т.н. "ЛНР" неделю назад проверить свою квартиру. Женщина постоянно живет в Киеве, имеет справку переселенца, но через линию разграничения ее не пропускают.

По ее словам, справка переселенца не является поводом для того, чтобы человека выпустили из оккупированной территории.

"Новое решение "власть "ЛНР" приняла неожиданно, никого не предупреждая. Мы надеялись, что нас таки пропустят, потому что все имеют уже на руках билеты на поезда на сегодняшнее число, кто в Харьков, кто в Киев. Люди там работают, там семьи, но, оказывается, нас не пропустят даже при этих условиях", — говорит она.

Реклама

Почему людей не пропускают?

9 октября главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", согласно которому, выезд из оккупированной территории будет только по спискам, которые должны согласовывать боевики.

Попасть в эти списки можно только доказав оккупантам, что человек едет на лечение или реабилитацию, обучение, на похороны или же будет ухаживать за близким родственником.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

10 октября 1991. В Центральной избирательной комиссии были вручены удостоверения кандидатов на должность президента Украины

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

86 068

заболело за неделю в Украине

+37%

Вакцинация
По состоянию на 9 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 115 249
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 529 594
Всего введенных доз 13 644 843
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять