Оккупанты не выпускают украинцев из "ЛНР". У КПВВ "Станица Луганская" собралась толпа

Люди не могут выехать из т.н. "ЛНР" даже со справками переселенцев и билетами на поезда

Украинцев не выпускают из оккупированной территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 10 октября на КПВВ в Станице Луганской стоят люди со стороны так называемой "ЛНР", которые хотят перейти на подконтрольную Украине территорию. Однако боевики их не пропускают. Люди скандалят и ругаются, у многих сдают нервы.

Об этом пишет "Depo.Донбас".

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Справка переселенца – не аргумент

По словам переселенки из Луганска, она приехала в т.н. "ЛНР" неделю назад проверить свою квартиру. Женщина постоянно живет в Киеве, имеет справку переселенца, но через линию разграничения ее не пропускают.

По ее словам, справка переселенца не является поводом для того, чтобы человека выпустили из оккупированной территории.

"Новое решение "власть "ЛНР" приняла неожиданно, никого не предупреждая. Мы надеялись, что нас таки пропустят, потому что все имеют уже на руках билеты на поезда на сегодняшнее число, кто в Харьков, кто в Киев. Люди там работают, там семьи, но, оказывается, нас не пропустят даже при этих условиях", — говорит она.

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Почему людей не пропускают?

9 октября главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", согласно которому, выезд из оккупированной территории будет только по спискам, которые должны согласовывать боевики.

Попасть в эти списки можно только доказав оккупантам, что человек едет на лечение или реабилитацию, обучение, на похороны или же будет ухаживать за близким родственником.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.