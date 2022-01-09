Окупанти обстріляли Донбас – поранено українського військового

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

На Донбасі порушили "тишу". Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 9 січня збройні формування Росії 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

Реклама

Де стріляли?

У бік Пісків озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Неподалік Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військ з мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Є поранений

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікарні. Стан його здоров'я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Реклама

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

Раніше ми писали: