Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд із людьми на Донбасі: є жертви

Російські війська завдали удару по евакуаційному потягу "Краматорськ – Львів"

Обстріл стався вночі / Колаж "Сьогодні"

Усю ніч російські літаки та артилерія завдавали ударів на півночі Донецької області.Окупанти поцілили в евакуаційний поїзд. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

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Близько 00:00 години внаслідок авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ – Львів". У результаті одна людина загинула, одна – поранена.

"Окупанти перетнули всі можливі межі здорового глузду та людяності. Вони повинні отримати належне покарання за свої пекельні злочини", – стверджує Павло Кириленко.

Окупанти скинули на Лавру авіаційну бомбу

Авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, що знаходиться біля входу до Святогірської Лаври. Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.

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Декілька осіб отримали поранення, їх було доставлено до шпиталю Святогірська. Іншим було надано допомогу безпосередньо в обителі. Загиблих, на щастя, немає.

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