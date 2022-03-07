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Стріляли по мирних жителях: на Донеччині затримали 13 бойовиків "ДНР"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 12:33
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Наразі окупанти співпрацюють зі слідством і дають свідчення проти Росії
Служба безпеки України затримала окупантів / Колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України затримала окупантів / Колаж "Сьогодні"

На Донеччині затримали цілий "підрозділ" бойовиків терористичної "ДНР", які стріляли по мирних жителях та об'єктах критичної інфраструктури у Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо

Ці 13 окупантів стріляли по мирних жителях, житлових масивах та об'єктах критичної інфраструктури.

"Їхній підрозділ чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ. Під час бою вони були оточені та затримані", – додали в СБУ.

Наразі окупанти активно співпрацюють зі слідством та дають свідчення проти РФ.

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Протистояння російському вторгненню

За даними Генштабу, Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом за даними британської розвідки, Росія не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулася територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

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