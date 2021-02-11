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Пенсіонерка знайшла в сараї розчленоване тіло: вбивцю вже встановлено (фото, відео)

11 лютого, 00:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Спочатку жінка говорила про сімейне насильство

У Лисичанську Луганської області пенсіонерка виявила в сараї мішок з фрагментами тіла людини, але викликала поліцію, повідомивши про домашнє насильство.

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Про це повідомляє прес-служба поліції у Луганській області.

Телефоном 89-річна жінка повідомила правоохоронцям, що між нею і її онуком нібито стався конфлікт, але під час відпрацювання виклику зізналася, що ніякого конфлікту немає, а справа у страшній знахідці.

У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліція встановила, що разом із бабусею проживає її 43-річний онук, неодноразово судимий, який у 2018 році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

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"Напередодні він запросив до себе в гості свого 45-річного товариша. Під час вжиття алкогольних напоїв між ними виник словесний конфлікт. Зі слів підозрюваного, його обурили словесні образи його товариша, і він завдав кілька ударів потерпілому руками і ногами, а після добив його кувалдою по голові", – розповіли в поліції.

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Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний розчленував тіло, склав у мішок і сховав у сараї.

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За фактом порушене кримінальне провадження за статтею 115 КК України "Умисне вбивство", чоловіка затримали.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Амурській знайшли труп 45-річної місцевої жительки.

Ми також повідомляли, що в Дніпрі в квартирі знайшли тіла трьох чоловіків – сусіди повідомили поліцейським про трупний запах.

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