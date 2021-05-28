Перейшла мінне поле, щоб потрапити до України: 16-річна дівчинка втекла з "ДНР"

Поліція Донецької області взяла під опіку неповнолітню жительку так званої "ДНР". Дівчинка прийшла на лінію розмежування.

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Про це повідомля МВС.

У пресслужбі розповіли, що 27 травня близько 23:00 до позицій ЗСУ з боку т.зв. "ДНР" біля Верхньоторецька прийшла 16-річна дівчинка. Вони живе з бабусею в окупованій Горлівці і має паспорт псевдореспубліки "ДНР".

Фото: МВС

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Вона заявила, що хоче жити на підконтрольній Україні території. Для цього втекла після відпочинку з друзями та свідомо перейшла мінні поля. За словами дівчинки, у неї є родичі в Західній Україні.

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/ Фото: Пресс-служба МВД

Зараз з нею працює ювенальна поліція, психолог і соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. Поки копи не встановлять усі обставини, дівчинка житиме в притулку під наглядом поліцейських і працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, раніше жителі окупованих територій відверто розповіли "Сьогодні", якими були для них роки окупації і чому вони продовжують виїжджати з Донбасу.

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