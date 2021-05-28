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Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"

28 мая, 13:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девочка-подросток заявила, что хочет жить на подконтрольной Украине территории

Полиция Донецкой области взяла под опеку несовершеннолетнюю жительницу так называемой "ДНР". Девочка пришла на линию разграничения.

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Об этом сообщает МВД.

В пресс-службе рассказали, что 27 мая около 23:00 к позициям ВСУ со стороны т.н. "ДНР" возле Верхнеторецкого пришла 16-летняя девочка. Они живет с бабушкой в оккупированной Горловке и имеет паспорт псевдореспублики "ДНР".

Фото: МВД

Фото: МВД

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Она заявила, что хочет жить на подконтрольной Украине территории. Для этого сбежала после отдыха с друзьями и сознательно перешла минные поля. По словам девочки, у нее есть родственники в Западной Украине.

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/ Фото: Пресс-служба МВД

Сейчас с ней работает ювенальная полиция, психолог и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. Пока копы не установят все обстоятельства, девочка будет жить в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Напомним, ранее жители оккупированных территорий откровенно рассказали "Сегодня", какими были для них годы оккупации и почему они продолжают уезжать с Донбасса.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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