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Перший ватажок "ДНР" зібрався до Держдуми РФ

10 березня, 10:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бородай недовго був ватажком бойовиків і ще 2014-го втік до Росії

Колишній т.зв. прем'єр-міністр "ДНР" Олександр Бородай зібрався до Державної думи Росії.

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Про це повідомив у Twitter представник окупованих районів Донецької області у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

"Творець і перший ватажок "ДНР" стане депутатом Держдуми Росії. Ну а що, "процвітаючу республіку" побудував, тепер можна і в Росії порядок наводити", – написав він.

Сам же Бородай одному з російських пропагандистських ЗМІ розповів, що бойовики повинні заповнити російську владу різних рівнів – від районної і до федеральної. При цьому рішення йти на вибори до Держдуми у вересні 2021 року він прийняв ще рік тому.

"Як голова "Союзу добровольців Донбасу" я вважаю, що "добровольці" заслужили право брати участь у законодавчій владі РФ", – сказав терорист.

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Як відомо, Бородай недовго був самопроголошеним "прем'єр-міністром "ДНР". Ще у серпні 2014 року він передав цю посаду тоді терористові-початківцю і майбутньому ватажку "ДНР" Олександру Захарченку. А через кілька тижнів після свого відходу втік разом з Гіркіним до Росії.

2018 року Бородай підтвердив участь Росії в захопленні частини Донбасу, після чого у Путіна виправдовувалися за слова ексватажка бойовиків.

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Росія Донбас Держдума РФ Бородай

Джерело: Сьогодні

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