Під Маріуполем помітили величезну колону техніки окупантів – куди рухається (відео)

Колона рухається досить швидко, мешканці селища зняли її на камеру телефону

Донеччиною рухається багато російських автомобілів / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителі смт Магнуш (20 км від Маріуполя) зняли відео величезної колони військової техніки військових РФ. У ролику видно, що їде велика кількість транспорту.

Відео з місця події є у розпорядженні сайту "Сьогодні".

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За попередньою інформацією, колона рухається у бік Маріуполя.

Війна в Україні 9 березня

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

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Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально знесли бомбами з лиця землі.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова За словами голови ОВ Олега Синегубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.

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Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

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