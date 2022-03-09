Под Мариуполем заметили огромную колонну техники оккупантов – куда движется (видео)

Колона движется достаточно быстро, жители поселка сняли ее на камеру телефона

По Донецкой области движется много российских автомобилей / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители пгт Магнуш (20 км от Мариуполя) сняли видео огромной колонны военной техники военных РФ. В ролике видно, что едет большое количество транспорта.

Видео с места происшествия есть в распоряжении сайта "Сегодня".

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По предварительной информации, колонна движется в сторону Мариуполя.

Война в Украине 9 марта

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

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Тем не менее, военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.

Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

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Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

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