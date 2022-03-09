ЗСУ розбили російську базу біля Дергачів

Частина особового складу противника втекла в лісові масиви

Військові повністю відступили до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили в Росію через кордон.

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"Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника вдалася до втечі в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, просимо сприяти місцеве населення, бути обачними та по змозі сприяти пошуку", – написав він.

"Укрзалізниця" допомагає українцям

"Укрзалізниця" запускає сервіс із відправлення гуманітарної допомоги із західних областей України на схід.

Він називається "#залізна_допомога", і про його створення повідомив голова правління компанії Олександр Камишин.

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За словами Камишина, станом на 5 березня було перевезено 573 тонни гуманітарної допомоги у пасажирських вагонах та в 50 товарних вагонах.

Однак у компанії зазначають, що перевозять лише гуманітарні вантажі й не торкаються зброї.

"Сьогодні" також писали про правила перевезення домашніх тварин у поїзді та розповідали, які країни зробили для українців безплатний проїзд поїздом.

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