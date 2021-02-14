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Подрыв военных ООС на Донбассе: ГБР открыло уголовное производство

14 февраля, 20:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи с гибелью 14 февраля трех украинских военнослужащих в районе Новолуганского, на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в воскресенье около 10:00 при перемещении у Новолуганского для смены военнослужащих на огневых позициях из-за подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

И. о. директора ГБР Алексей Сухачев заявил, что держит расследование этого происшествия на личном контроле, и выразил свои соболезнования родным и близким бойцов.

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"Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", – пообещал он.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Напомним, 14 февраля у Новолуганского на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве на Светлодарской дуге, в результате трое бойцов погибли.

Кроме того, 12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

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