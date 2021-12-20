Поки не було дружини: під Донецьком вітчим зґвалтував 15-річну падчерку

У Дружківці Донецької області у ніч на 19 грудня п'яний чоловік зґвалтував 15-річну падчерку. Правоохоронці затримали злочинця.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Деталі НП
Як стало відомо, у ніч на 19 грудня 34-річний судимий чоловік, який скористався тим, що дружина затримується в гостях у своєї подруги, прийшов до кімнати, де спала його 15-річна падчерка, та зґвалтував її.
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Про те, що сталося, дівчинка розповіла матері, яка одразу зателефонувала до поліції. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі проводяться слідчі дії, призначено низку судових експертиз та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові батько розбещував 10-річну доньку
У Харкові судитимуть чоловіка, який чинив розпусні дії стосовно 10-річної доньки. Йому загрожує термін від восьми до дванадцяти років.
У серпні 2021 року до правоохоронців звернулася мати 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік чинив розпусні дії стосовно їхньої спільної малолітньої доньки.
Як з'ясувалося, через Мережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з дочкою, чинив розпусні дії.
До того ж, чоловік виробляв дитячу порнографію та зберігав матеріали в своєму мобільному телефоні.
16 грудня окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка до суду.
Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.