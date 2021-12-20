Пока не было жены: под Донецком отчим изнасиловал 15-летнюю падчерицу

Сейчас проводятся следственные действия и назначен ряд судебных экспертиз

В Донецкой области изнасиловали девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Дружковке Донецкой области в ночь на 19 декабря пьяный мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Правоохранители задержали преступника.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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Подробности ЧП

Как стало известно, в ночь на 19 декабря 34-летний судимый мужчина, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее.

О случившемся девочка рассказала матери, которая сразу позвонила в полицию. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове отец развращал 10-летнюю дочь

В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней дочери. Ему грозит срок от восьми до двенадцати лет.

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В августе 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.