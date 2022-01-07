Свято під кулями: як військові на Донбасі провели Різдво (відео)

Святкового столу, як належить у мирний час, у десантників не було

Нехтували домовленостями про перемир'я навіть на Святвечір. З гранатометів та кулеметів російські найманці двічі обстріляли українських військових. Під вогнем Старогонатівка та Луганське. Біля Зайцева ворог після кількох днів тиші знову обстріляв наших захисників.

Різдво під кулями

Замість прогулянки різдвяним ярмарком – швидко бігти під носом у ворога. Готувати не святкові страви, а кулемет до бою. На передовій російсько-українській війні будь-яке свято ще один звичайний день.

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"Ніхто не ризикує, ніхто не дивиться там фільмів у телефонах, а всі спостерігають, несуть службу", – розповідає десантник Іван.

На святвечір російські найманці так і не сіли за стіл, а відкрили вогонь у бік українських позицій.

Не можна сумувати

Святкового столу, як належить у мирний час, десантники не мали. Замість сімейного кола – побратими. Але з цього приводу тут не сумує ніхто.

"Свято воно ж у голові. Це ж не якесь фізичне", – додає десантник Богдан.

Українські десантники, зізнаються, зателефонували учора рідним на хвилинку, привітали з

святом і розійшлися на бойові посади.

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"Телефоном багато не скажеш. Так питають, як там, що там. Кажу, що все добре. Багато чого не кажу. Не хочу, щоб ні мама, ні брати багато не переживали, не хвилювалися", – розповідає десантник Віктор.

Захищатимуть життя

Віктору всього 21, контракт підписав у 19. Він хоче змінити цю країну, тому пішов у десантно-штурмові війська, які завжди на передовій лінії війни з окупантом.

Його побратим Богдан теж в армії два роки. Пішов боронити країну за батьком. Той служить у морській піхоті. Говорить, не втомився, але хотів би закінчити перемогою.

На Різдво ці діти замість святкувати заряджатимуть зброю та захищатимуть спокійне життя на мирній території.

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