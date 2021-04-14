Вироку лікарів наперекір. Фонд Ахметова допоміг повернути слух трирічній Варі з Маріуполя

Вона зможе почути лише постріл із гармат – такі прогнози трирічній Варі з Маріуполя давали лікарів. Майбутнє спілкування для дівчинки мало бути лише німою мовою. Але мати вирішила боротися за щасливе життя дитини. Хто допоміг родині не втратити надії на майбутнє?

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Вікторія Чистюхіна.

Трирічна Варвара з мамою переїхали із середмістя Бердянська більш як півроку тому. Богдана перевезла доньку до Маріуполя, аби та навчалася у спеціалізованій школі.

Відео: Сьогодні

Мама Варвари – 24 річна Богдана Мащенко – згадує, що дівчинка відгукувалася на ім’я через раз, могла плакати, але не реагувати слова рідних.

Ці ознаки жінка визначила у дитини у півтора роки. До того Варвара розвивалась як і усі діти. І навіть краще. Після обстеження у Дніпрі надії мами на здорове життя доньки зруйнувалися.

"Дитина почує тільки гарматний постріл. Це було як вирок. Всі надії рухнули вмить", – розповідає Богдана Мащенко.

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Думки були різні, каже Богдана. Жінка не хотіла обмежувати дитину у найголовнішому – у "живому" спілкуванні. Тому вона категорично не вчила мову жестів, а з дитиною розмовляла, як зі звичайною.

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Та все ж хотілося, щоб дитина дізналася, який голос у мами. Щоб посміхалася, коли її покличуть лагідним словом – моя донечка. Щоб дитина чула материнське "люблю" і могла відповісти "мама".

По допомогу звернулися до благодійника. Адже чекати та збирати гроші часу не було. Богдана Мащенко – матір-одиначка, і з трьох місяців виховує дитину самотужки. Вона чудово розуміла, що не потягне фінансово.

Фахівці центру слуху з’ясували, що у дитини сталося ураження у завитку (равлику) і провідних шляхах вуха. Богдана з донькою прийшли на встановлення слухових апаратів для дівчинки. Фонд Ріната Ахметова подарував дитині одне з шести базових відчуттів.

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Слухопротезистка Маріупольського центру слуху Наталія Кузнецова каже, що йде хай і не 100-відсоткове, але сприйняття звуків, тому що слухові апарати мають дуже розумну начинку і налаштування.

"Особисто Рінату Леонідовичу просто неземний уклін. Настільки у нього добра душа і серце, допомагати стільком діткам. Це дорого коштує. Він вкладає в майбутнє. У те, що наша країна – це наш розвиток. Це всі ми", – каже Богдана Мащенко

Тепер у спеціалізований садочок двері для Варвари відкриті. А відтак вона зможе піти до школи та радувати свою маму.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що меценат допомагає дітям із проблемами слуху від 2007 року. І вже понад 200 дітей отримали слухові апарати завдяки Фонду Ріната Ахметова.

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