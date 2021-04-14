Приговору врачей вопреки. Фонд Ахметова помог вернуть слух трехлетней Варе из Мариуполя

Когда мать услышала от врачей диагноз – все надежды рухнули вмиг

Она сможет услышать только выстрел из пушек – такие прогнозы трехлетней Варе из Мариуполя давали врачи. Будущее общение девочки могло быть только на немой речи. Но мать решила бороться за счастливую жизнь ребенка. Кто помог семье не потерять надежды на будущее?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Виктория Чистюхина.

Трехлетняя Варвара с мамой переехали из центра города Бердянска более полугода назад. Богдана перевезла дочь в Мариуполь, чтобы та училась в специализированной школе.

Видео: Сегодня

Мама Варвары – 24-летняя Богдана Мащенко – вспоминает, что девочка отзывалась на имя через раз, могла плакать, но не реагировать на слова родных.

Эти признаки женщина определила у ребенка в полтора года. До того Варвара развивалась как все дети. И даже лучше. После обследования в Днепре надежды мамы на здоровую жизнь дочери разрушились.

"Ребенок услышит только пушечный выстрел. Это было как приговор. Все надежды рухнули вмиг", – рассказывает Богдана Мащенко.

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Мысли были разные, говорит Богдана. Женщина не хотела ограничивать ребенка в главном – в "живом" общении. Поэтому она категорически не учила язык жестов, а с ребенком разговаривала, как с обычным.

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И все же хотелось, чтобы ребенок узнал, какой голос у мамы. Чтобы улыбался, когда ее позовут нежным словом – моя дочь. Чтобы ребенок слышал материнское "люблю" и мог ответить "мама".

За помощью обратились к благотворителю. Ведь ждать и копить деньги времени не было. Богдана Мащенко – мать-одиночка, и с трех месяцев воспитывает ребенка самостоятельно. Она прекрасно понимала, что не потянет финансово.

Специалисты центра слуха выяснили, что у ребенка произошло поражение в улитке и проводящих путях ушей. Богдана с дочкой пришли на установку слуховых аппаратов для девочки. Фонд Рината Ахметова подарил ребенку одно из шести базовых чувств.

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Слухопротезист Мариупольского центра слуха Наталья Кузнецова говорит, что идет пусть и не 100-процентное, но восприятие звуков, ведь слуховые аппараты имеют очень умную начинку и настройку.

"Лично Ринату Леонидовичу просто неземной поклон. Настолько у него добрая душа и сердце, помогать стольким деткам. Это дорогого стоит. Он вкладывает в будущее. В то, что наша страна – это наше развитие. Это все мы", – говорит Богдана Мащенко.

Теперь в специализированный садик дверь для Варвары открыта. Следовательно, она сможет пойти в школу и радовать свою маму.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что меценат помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. И уже более 200 детей получили слуховые аппараты благодаря Фонду Рината Ахметова.

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