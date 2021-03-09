Привозять групами до 50 людей: як на Донбасі вакцинують військових (фото і відео)

Українських бійців вакцинують від коронавірусу на лінії фронту. Щеплення роблять виїзні бригади з військового госпіталю.

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Про це повідомив журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов.

Привозять бійців на вакцинацію з передової у певні місця неподалік лінії фронту невеликими групами по 30-50 людей. Щоб не залишати позиції "оголеними".

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Хоч це і армія, але вакцинація добровільна. За словами начальника медслужби однієї з механізованих бригад, у їхньому підрозділі погодилися зробити щеплення 10% солдатів.

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Через 4-12 тижнів бійцям зроблять повторний укол. Якщо за цей час бригада залишить Донбас, то повторний укол будуть робити в пункті постійної дислокації.

Вакцинація на фронті триває другий тиждень. Зараз усі вакциновані бійці почуваються добре. Тільки у декількох спостерігалося незначне підвищення температури.

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Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов висловив невдоволення темпами вакцинації. За його словами, наприкінці минулого тижня повинні були вийти на 10 000 щеплень на добу, а поки тільки в середньому 3000.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Україні запустять онлайн-платформу з вакцинації від COVID-19.

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