Заради хайпу? У Маріуполі тіктокер кидав з балкона сокиру (відео)

Маріуполець поставив під загрозу безпеку людей, щоб зняти "вірусний" ролик

Поліцейські притягнули до відповідальності хлопця, який кидав сокиру з балкону / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі хлопець кидав з балкона сокиру. Як стало відомо, хлопець це робив заради відео в TikTok, але у поліції такий контент не оцінили.

Про це пише пресслужба поліції Донецької області.

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Що сталося?

У соціальній мережі було опубліковано відео, на якому невідомий хлопець кинув з балкона багатоквартирного будинку у двір сокиру.

"Маріуполець поставив під загрозу безпеку людей, щоб зняти "вірусний" ролик для популярної відеоплатформи", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські за кілька годин розшукали правопорушника.

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Внаслідок дій хлопця ніхто не постраждав.

Кого затримали?

Правопорушником виявився 21-річний мешканець будинку. Попередньо встановлено, що метою було зняти відео для соціальної мережі, яке набере безліч переглядів.

Щодо порушника складено адміністративний матеріал за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративний арешт.

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Поліцейські провели із хлопцем профілактичну бесіду.

Смертельний челендж у TikTok

У популярному серед дітей та підлітків додатку TikTok з'явився "Пуд-челлендж", суть якого полягає в тому, щоб з'їсти на камеру капсулу для прання – ті, що всередині з гелем.

Хлопці ковтають порошкові капсули, а потім опиняються у лікарні з тяжкими опіками. Щомісяця до лікарень із опіками забирають по два десятки дітей.

"Щодня у Києві привозять дітей із опіком стравоходу та верхніх дихальних шляхів, шлунка та з токсичним ураженням внаслідок цих самих капсул для прання. Це триває десь з початку липня", – розповів Ярослав Вус, голова Всеукраїнської спілки парамедиків.

Сотні дітей у всьому світі стали інвалідами, бо ковтали ці капсули. В Америці – звідки поширився челлендж – навіть створювали невеликі кіно просвітницького характеру.

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