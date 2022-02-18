Поранено військових та цивільних: бойовики 60 разів порушили "тишу" на Донбасі

Сьогодні, 18 лютого, з боку РФ знову зафіксували шість порушень режиму тиші

Конфлікт на сході України загострився/Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російсько-окупаційні війська 60 разів порушувалирежим тиші. Загинули троє російських військових. Також було поранено українських військових та цивільних людей.

Про це повідомляє штаб ООС.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 17.02.2022 р. становили 3 особи: санітарні (300) – 3 (3 – 6 омсп 2 АК, небойові, обставини уточнюються)", – додають у штабі.

Додаткова інформація уточнюється.

Де стріляли

З боку Росії зафіксували 60 порушень режиму припинення вогню, 43 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли Водяне, Луганське, Світлодарськ, Мар'їнку, Піски, Авдіївку, Широкине та ще кілька населених пунктів, а також зафіксовано їхній безпілотник "Орлан-10".

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Поранені

Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Вони перебувають у лікувальному закладі.

Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний. Також під час обстрілів поранили дві цивільні особи.

Знову обстріли

Вже сьогодні, 18 лютого, бойовики шість разів порушили режим тиші. Окупанти обстріляли Болотяне, Новогнатівку, двічі Старогнатівку, Чермалик, Шуми.

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Загострення на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве.

Усіх мешканців Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях.

Згодом бойовики вдарили по Мар'їнці. Один із снарядів упав у центрі міста біля автобусної зупинки, де була жінка. Вона отримала множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини. Із пораненнями мирну мешканку доправили до лікарні.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка та школи у Луганській області. На місцях пригоди працювали оперативно-слідчі групи СБУ.

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