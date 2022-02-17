Частина Станиці Луганської залишилася без світла після обстрілу – людей евакуювали (фото)

За попередніми даними, двоє місцевих жителів отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура

На Донбасі евакуювали людей через обстріл. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Нові подробиці

Внаслідок застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка.

За попередніми даними, двоє місцевих жителів отримали контузії.

Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електрики.

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Військовослужбовці операції Об'єднаних сил оперативно евакуювали мирних жителів в укриття.

У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС 1 /7

Що відомо про обстріл?

Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривають обстріли. Снаряди вцілили у дитячий садок – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Міністерстві оборони України.

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Як стало відомо, внаслідок обстрілу 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.

Станом на 11:30, підрозділи ДСНС залучені у смт Станиця Луганська в кількості 15 осіб та 3 од. техніки, зокрема піротехнічний розрахунок.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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