Зруйновані будинки, міст і немає води. Що зараз відбувається на Донбасі

У штабі ООС докладно розповіли про ситуацію. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти

На Донбасі тривають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують масові обстріли на Донбасі. Внаслідок дій ворога пошкоджено безліч житлових будинків. Також у деяких населених пунктах люди залишились без водопостачання.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Що зараз відбувається на Донбасі?

Начальник групи Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу ООС Віктор Лисюк заявив, що станом на 22 лютого з 9:00 до 12:00 окупанти здійснили 14 обстрілів. Постраждали такі населені пункти як Щастя, Південне, Нью-Йорк, Водяне, Гранітне, Трьохізбенка, Лобачеве.

У Щасті, Гранітному та Трьохізбенці пошкоджено 14 житлових будинків.

Також повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено пішохідний міст та два автомобілі у Трьохізбенці. На щастя, поранених внаслідок дій ворога немає.

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Немає водопостачання

Помічник начальника чергової зміни Оперативно-координаційного центру у Краматорському районі майор служби цивільного захисту В'ячеслав Гребеньков повідомив, що 21 лютого припинено роботу фільтрувальної донецької станції.

У зв'язку з цим води немає в Авдіївці та трьох населених пунктах Покровського району – це 29 370 мешканців.

"Воду підвозить для населення спеціальна техніка. В Авдіївці є резервуар води, який розрахований на 4 доби для населення", – додав Гребеньков.

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Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Лебединське– БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.

Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Є постраждалі та загиблі Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.

Шестеро отримали бойові травмування.

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