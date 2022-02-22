Зруйновані будинки, міст і немає води. Що зараз відбувається на Донбасі

Російські окупанти продовжують масові обстріли на Донбасі. Внаслідок дій ворога пошкоджено безліч житлових будинків. Також у деяких населених пунктах люди залишились без водопостачання.
Про це повідомили у штабі ООС.
Що зараз відбувається на Донбасі?
Начальник групи Об'єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу ООС Віктор Лисюк заявив, що станом на 22 лютого з 9:00 до 12:00 окупанти здійснили 14 обстрілів. Постраждали такі населені пункти як Щастя, Південне, Нью-Йорк, Водяне, Гранітне, Трьохізбенка, Лобачеве.
Далі по темі
У Щасті, Гранітному та Трьохізбенці пошкоджено 14 житлових будинків.
Також повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено пішохідний міст та два автомобілі у Трьохізбенці. На щастя, поранених внаслідок дій ворога немає.
Немає водопостачання
Помічник начальника чергової зміни Оперативно-координаційного центру у Краматорському районі майор служби цивільного захисту В'ячеслав Гребеньков повідомив, що 21 лютого припинено роботу фільтрувальної донецької станції.
У зв'язку з цим води немає в Авдіївці та трьох населених пунктах Покровського району – це 29 370 мешканців.
"Воду підвозить для населення спеціальна техніка. В Авдіївці є резервуар води, який розрахований на 4 доби для населення", – додав Гребеньков.
Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених
Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Лебединське– БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Є постраждалі та загиблі
- Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
- 12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.
- Шестеро отримали бойові травмування.
Раніше ми писали:
Без пострілів ЗСУ. Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат
Що буде далі? Зеленський розповів про план України — повний текст звернення
Захоплення всього Донбасу? У Держдумі РФ позначили межі для "ЛДНР"
Одним абзацом. Все, що треба знати про визнання Путіним "ЛДНР"