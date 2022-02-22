Разрушенные дома, мост и нет воды. Что сейчас происходит на Донбассе

В штабе ООС подробно рассказали о ситуации. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты

На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают массовые обстрелы на Донбассе. В результате действий врага повреждено множество жилых домов. Также в некоторых населенных пунктах люди остались без водоснабжения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Что сейчас происходит на Донбассе?

Начальник группы Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба ООС Виктор Лысюк заявил, что по состоянию на 22 февраля с 9:00 по 12:00 оккупанты совершили 14 обстрелов. Пострадали такие населенные пункты как Счастье, Южное, Нью-Йорк, Водяное, Гранитное, Трехизбенка, Лобачево.

В Счастье, Гранитном и Трехизбенке повреждены 14 жилых домов.

Также полностью разрушен жилой дом, повреждены пешеходный мост и два автомобиля в Трехизбенке. К счастью, раненых в результате действий врага нет.

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Нет водоснабжения

Помощник начальника дежурной смены Оперативно-координационного центра в Краматорском районе майор службы гражданской защиты Вячеслав Гребеньков сообщил, что 21 февраля приостановлена работа фильтровальной донецкой станции.

В связи с этим воды нет в Авдеевке и трех населенных пунктах Покровского района – это 29 370 жителей.

"Воду подвозит для населения специальная техника. В Авдеевке есть резервуар воды, рассчитан на 4 суток для населения", – добавил Гребеньков.

Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Восемь раз Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм. Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения. Есть пострадавшие и погибшие В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.

12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Шестеро получили боевые травмы.

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