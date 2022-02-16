Рінат Ахметов розповів про свою головну мрію

Підприємець мріє повернутися до рідного Донецька, коли там знову піднімуться українські прапори

Рінат Ахметов відвідав міський пірс / Колаж "Сьогодні"

Під час відвідання Маріуполяпідприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов поділився своєю мрією.

Про це він говорив під час відвідання підприємств: "Азовсталі" та Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча групи "Метінвест" у Маріуполі.

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"Я перебуваю за 120 кілометрів від рідного Донецька. Я не був 8 років у рідному улюбленому місті. У мене є мрія – щоб на "Донбас-Арені" звучав гімн Ліги чемпіонів. І щоб у мене була можливість виступити перед рідними вболівальниками, перед своїми земляками. Щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути тільки в єдиній Україні. Дякую вам і будьте щасливі!" – сказав Ахметов під час зустрічі з трудовими колективами підприємств.

Фонд Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова – один з найбільших благодійних фондів в Україні. Він створив власний музей Голоси мирних. Тут найбільша у світі колекція історій мирних жителів, які постраждали від конфлікту внаслідок військової агресії Росії на території України. Фонд планує зібрати 100 тисяч свідчень мирних жителів Донбасу до 2025 року.

"Ця загальна картина дуже важлива не лише для нас як для фонду, а й для країни загалом. Тому що з цих свідчень поступово формується колективна пам'ять", – наголосила член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

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