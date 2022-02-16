Ринат Ахметов рассказал о своей главной мечте

Предприниматель мечтает вернуться в родной Донецк, когда там вновь поднимутся украинские флаги

Ринат Ахметов посетил городской пирс / Коллаж "Сегодня"

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов поделился своей мечтой.

Об этом он говорил во время посещения предприятий: "Азовстали" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

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"Я нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был 8 лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта – чтобы на "Донбасс-Арене" звучал гимн Лиги чемпионов. И чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы!" – сказал Ахметов во время встречи с трудовыми коллективами предприятий.

Фонд Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова – один из крупнейших благотворительных фондов в Украине. Он создал собственный музей Голоса мирных. Здесь крупнейшая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от конфликта в результате военной агрессии России на территории Украины. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Эта общая картина очень важна не только для нас как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих свидетельств понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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