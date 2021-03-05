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Росії не потрібне вугілля з ОРДЛО: окупанти закривають шахти

5 березня, 20:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Бойовики оголосили "реорганізацію" вугільної промисловості в непідконтрольних Україні районах Донбасу

Підконтрольні Росії окупанти частини Донбасу збираються закрити низку шахт на непідконтрольних Києву територіях – видобуте вугілля виявилося не потрібне ані РФ, ані Україні.

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Про це 5 березня повідомив у своєму Twitter представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський, посилаючись на повідомлення в одному з Telegram-каналів.

"Треба ж, Росії виявилося не потрібним вугілля Донбасу, і вона продовжує знищувати шахти ОРДЛО. От так сюрприз!" – пише журналіст.

Йдеться про шахту ім. Космонавтів в Ровеньках і всю "філію компанії "Східвугілля" в місті Краснодон на Луганщині, які перебувають під контролем бойовиків.

У повідомленні також йдеться про те, що "на вугільній і промислової галузі республік вирішили поставити хрест", оскільки так звана реорганізація вугільної галузі була схвалена "московськими чиновниками в Міністерстві економічного розвитку" РФ.

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Прогнозується закриття нових шахт і водовідливів в майбутньому, що призведе до ще більшої соціальної напруги.

Нагадаємо, як уже повідомляла Служба зовнішньої розвідки України, Росія не зацікавлена в розвитку окупованих територій України – вони їй потрібні лише як полігон для випробування військових і медичних розробок.

А голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, чому на сьогодні з Росією неможливо домовитися про врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Донбас шахтарі Краснодон шахти ровеньки окуповані території ОРДЛО Денис Казанський

Джерело: Сьогодні

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