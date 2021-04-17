Росія готує нові провокації на Донбасі, щоб викликати відповідь – штаб ООС

Російські військові заїжджають на Донбас і "відпрацьовують" свої завдання, про що часто не сповіщають бойовиків ОРДЛО

Російські найманці на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і спецпідрозділи РФ продовжать здійснювати провокаційні обстріли і найближчим часом спробують завдати шкоди Збройним силам України, щоб спровокувати вогонь у відповідь і використати це в інформаційній війні.

Реклама

Про це заявив заступник командувача Об'єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак під час престуру для іноземних журналістів у район проведення ООС у Донецькій і Луганській областях, передає "Укрінформ".

"Надалі буде ескалація, будуть провокаційні обстріли, противник провокуватиме. У них задача стоїть – нанести максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперький вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо", – розповів він.

Ганущак повідомив, що російські військові заїжджають на Донбас, і "відпрацьовують" свої завдання, причому самі бойовики ОРДЛО часто не знають, що "заходять специ і працюють окремо по задачах керівництва 1-го та 2-го армійського корпусу".

"Задача у них стоїть – нанести втрати, щоб спровокувати вогонь у відповідь, і потім це використати в інформаційній площині, як їм це потрібно", – додав заступник командуючого.

Реклама

Ганущак також нагадав, що останнім часом російські ЗМІ навмисно розганяють серед населення тимчасово окупованих територій і на російських телеканалах істерію про нібито запланований наступ Об'єднаних сил, що не відповідає дійсності.

"Люди там (в ОРДЛО. – Ред.) у паніці. Вже довели до того, що говорять і про наступальні операції, і ви знаєте історію про "вбитого хлопчика" за 20 км від фронту… Все це для того, щоб серед людей посіяти паніку, ввести їх в оману. Це постійно проводиться, це навчені фахівці, які застосовуються в інформаційній площині​​" , – розповів він.

Ганущак додав, що з дезінформації у РФ працюють відразу три служби – ФСБ, Головне розвідувальне управління, Сили спеціальних операцій.

Водночас, він підкреслив, що ЗСУ готові до всіх варіантів розвитку подій, зокрема й до того, що противник піде в наступ.

Нагадаємо, тільки за минулу добу російсько-окупаційні сили 15 раз відкривали вогонь по українських захисникахна Донбасі.

Реклама

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що знає про плани лідера РФ Володимира Путіна захопити весь Донбас, але впевнений, що у Росії нічого не вийде.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама