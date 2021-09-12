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Росія гальмує обмін полоненими – коли заручники зможуть повернутися додому

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 вересня, 18:32
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В тюрмах окупованої частини Луганщини та Донеччини перебувають 296 українців
Понад сотня полонених українців поневіряється у в'язницях Росії та Криму
Понад сотня полонених українців поневіряється у в'язницях Росії та Криму

В ОПУ прогнозують, що наступний обмін полоненими може відбутись після саміту нормандської четвірки. А в офісі омбудсмена переконані: чим більше заявлятимуть про наших бранців, тим вище вірогідність обміну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Українських в'язнів тримають роками в спецкамерах, у нелюдських умовах. Тільки в тюрмах окупованої частини Луганщини та Донеччини перебувають 296 українців. 258 людей зникли безвісти, а ще понад сотня фактично полонених поневіряється у в'язницях Росії та Криму.

Що відбувається з полоненими

Лише на минулих вихідних відбулись чергові затримання на окупованому півострові. Кримських татар заарештували біля будівлі так званого представництва ФСБ Росії – в Сімферополі. Пів сотні людей просто прийшли дізнатися: де їхні рідні, яких напередодні забрали під час незаконних обшуків.

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Також окупанти увірвалися до будинків – 5-ти кримських татар. І це – типова картина для анексованого криму: окупаційна влада ледь не щотижня здійснює репресії. Доля кожного із затриманих та засуджених окупантами кримських татар – у центрі уваги офісу омбудсмена.

"У нас є інформація про кожного в’язня , про його родину, про адвокатів. Всі телефони, ми повністю на контактах, ми повністю співпрацюємо з ними. Як тільки нам надають інформацію, що когось посадили в ШИЗО, як наприклад Лемітова Тимура, то відразу ми реагуємо на це", – сказала Денісова.

Російські окупанти не допускають до затриманих українських дипломатів. І це одна з головних проблем, адже про здоров"я та моральний стан багатьох заручників невідомо. Як це було і 2018-го, коли режисер Олег Сенцов був у російському таборі

Кремль гальмує обмін полоненими

Кремль навмисно їх гальмує. Едем Бекіров і сам був ще недавно заручником Кремля. Для визволення українців бачить єдиний шлях.

"Тільки рішучі санкції, не просто арешт рахунків чиновників, тут має бути конкретика. Саме Росію затиснути. Відключення банківської системи. Тільки тоді Росія може піти на обмін", – йдеться у повідомленні.

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Не все залежить від України, каже керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Формула "обмін всіх на всіх" для росіян – не приваблива. Вони хочуть спочатку вибори, а потім обмін полоненими та передача кордону. Такі умови нашу державу не влаштовують. І про це не раз заявляла обмудсмен Людмила Денісова.

"Це будуть вибори під дулом автоматів і кого вони там понабивирають – легко собі уявити. Тих самих, хто керує "ДНР", "ЛНР", тих хто воює проти нас і це буде створенно фактично анклаву в Україні, який буде антиукраїнські налаштованний", – каже Захаров.

Денісова вже звернулася до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, аби влинули на Росію. Також до російської колеги Тетяни Москалькової та закликала припинити репресії на окупованому півострві.

Обмін полоненими

З середини 2020 року Росія продовжує блокувати обмін полоненими, висуваючи щоразу нові умови.

  • Останній обмін відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна домовилася про звільнення 2 військових, 1 поліцейського і 17 цивільних осіб. До бойовиків повернулися 14 осіб.
  • 29 грудня 2019 року до України вдалося повернути 76 громадян. Українська сторона передала незаконним формуванням 124 утримуваних.

Як повідомляли раніше новини "Сьогодні", уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що бойовики не тільки не погоджуються на обмін, але і не дають заручникам спілкуватися з рідними.

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