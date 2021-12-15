Російські найманці вкотре порушили режим тиші: поранено українського військового

Нині стан пораненого середньої тяжкості

Бойовики не сході не припиняють обстрілювати українські позиції/Колаж: "Сьогодні"

Російські найманці не припиняють порушувати режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок цього був поранений український військовий.

Про це повідомляє Оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Реклама

Що з бійцем?

Одразу після надання першої медичної допомоги українського захисника транспортували до лікувального закладу. Нині відомо, що стан військового — середньої тяжкості.

Ситуація під контролем

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ

Читайте також