Російські паспорти для жителів Донбасу: в МЗС України відреагували на виправдання Захарової

У МЗС України відреагували на слова прессекретаря МЗС РФ Марії Захарової про те, що видача російських паспортів жителям Донбасу – є нібито "вимушено гуманітарним заходом". Також вона заявила, що Україна порушує Мінські угоди.

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Про це заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

"Можна тільки поспівчувати МЗС Російської Федерації, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики. Російська паспортизація – випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології "русского мира", елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав", – повідомив Ніколенко.

За його словами, під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії і України і постійно втручаються у внутрішні справи країн Балтії

Крім того, ще в квітні 2019 року Україна і міжнародне співтовариство засудили видачу російських паспортів на Донбасі. Водночас, за даними МЗС України, за два роки понад півмільйона місцевих жителів отримали російські паспорти.

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"Наступним кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України і мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зате російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний і культурний простір", – відзначили в МЗС.

Отже, за словами Ніколенка, галасливі заклики російських чиновників про нібито небажання Україні досягти прогресу в Мінському процесі виглядають особливо цинічними і такими, які не мають нічого спільного з реальністю.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово підкреслював, що міжнародне співтовариство має жорсткіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі. Навіть після його реінтеграції Росія намагатиметься розіграти "карту російського громадянства", – додав Ніколенко.

У МЗС заявили, що фактично, це – російська бомба уповільненої дії.

"Потрібні скоординовані кроки, зокрема санкційного характеру, щоб її знешкодити. РФ повинна нарешті почати виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей і "нормандського формату" на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства і норм міжнародного права", – вважають в українському МЗС.

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Раніше ми повідомляли, що на всеукраїнський референдум може бути винесено питання стіни між вільною Україною і ОРДЛО, якщо у Києва не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, Росією і паралельно в "нормандському форматі".

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