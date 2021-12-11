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"З таким єб*лом тільки я". Заступник міністра МВС обурився, що його не впізнали – відео (оновлено)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 13:03
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На блокпосту стався скандал між поліцією та заступником голови МВС – подробиці конфлікту
Олександр Гогілашвілі розізлився, бо його не впізнали правоохоронці
Олександр Гогілашвілі розізлився, бо його не впізнали правоохоронці / Фото: Колаж: Сьогодні

На блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвіді обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитись та показати документи.

Про це повідомляє "Перший блокпост".

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При в'їзді до Донецької області машина Гогілашвілі одразу не зупинилася на вимогу поліції, а проїхала ще кілька метрів уперед. Під час розмови із правоохоронцями і розпочався конфлікт.

Чому поскандалили

Копи попросили заступника голови МВС показати документи, що сильно не сподобалося чиновнику. Тоді один із правоохоронців проговорився, що просто не впізнав заступник міністра. У відповідь Гогілашвілі запитав, чи копи приходять до відділу поліції і чи висять там його фото.

"Єдиний заступник міністра ось із таким еб*лом, як у мене, він один всього. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємним не буде", – заявив Гогілашвілі.

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Після цього копи почали стверджувати, мовляв, їм треба було побачити документи, адже багато людей їх підробляють.

"Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут втрачати час і пояснювати тобі, що я заступник міністра! Що у вас голові, бл*?" - сказав заступник міністра.

На скандал відреагував Монастирський

Глава МВС Денис Монастирський прокоментував інцидент на блокпості. За його дорученням розпочали дисциплінарне провадження, на цей час Гогілашвілі усунуть з посади.

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"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання", – написав Монастирський.

Що відомо про Гогілашвілі

  • Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Тбілісі (Грузія).
  • Першим місцем роботи Гогілашвілі став дитячий садок у Ростові-на-Дону. З 1995 до 1996 року він працював вихователем. Потім чотири роки займався підприємницькою діяльністю.
  • 2000-2010 – був відповідальним у зв'язках із громадськістю у фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних "Вихід" у Ростові.
  • Потім Олександр приїхав до Києва і два роки обіймав ту саму посаду у Центрі здорової молоді.
  • Олександр займався волонтерською діяльністю. Він є майстром спорту з дзюдо.
  • У вересні 2019 року Гогілашвілі призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Зараз він займається питаннями наркозлочинності та реабілітації наркозалежних.

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