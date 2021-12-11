"З таким єб*лом тільки я". Заступник міністра МВС обурився, що його не впізнали – відео (оновлено)

На блокпосту стався скандал між поліцією та заступником голови МВС – подробиці конфлікту

Олександр Гогілашвілі розізлився, бо його не впізнали правоохоронці / Фото: Колаж: Сьогодні

На блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвіді обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитись та показати документи.

Про це повідомляє "Перший блокпост".

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При в'їзді до Донецької області машина Гогілашвілі одразу не зупинилася на вимогу поліції, а проїхала ще кілька метрів уперед. Під час розмови із правоохоронцями і розпочався конфлікт.



Чому поскандалили

Копи попросили заступника голови МВС показати документи, що сильно не сподобалося чиновнику. Тоді один із правоохоронців проговорився, що просто не впізнав заступник міністра. У відповідь Гогілашвілі запитав, чи копи приходять до відділу поліції і чи висять там його фото.

"Єдиний заступник міністра ось із таким еб*лом, як у мене, він один всього. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємним не буде", – заявив Гогілашвілі.

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Після цього копи почали стверджувати, мовляв, їм треба було побачити документи, адже багато людей їх підробляють.

"Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут втрачати час і пояснювати тобі, що я заступник міністра! Що у вас голові, бл*?" - сказав заступник міністра.

На скандал відреагував Монастирський

Глава МВС Денис Монастирський прокоментував інцидент на блокпості. За його дорученням розпочали дисциплінарне провадження, на цей час Гогілашвілі усунуть з посади.

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"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання", – написав Монастирський.

Що відомо про Гогілашвілі