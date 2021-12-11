"З таким єб*лом тільки я". Заступник міністра МВС обурився, що його не впізнали – відео (оновлено)

На блокпосту в Краматорську Донецької області поскандалили заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі та правоохоронці. Гогілашвіді обурився, що його не впізнали поліцейські, вимагали зупинитись та показати документи.
Про це повідомляє "Перший блокпост".
При в'їзді до Донецької області машина Гогілашвілі одразу не зупинилася на вимогу поліції, а проїхала ще кілька метрів уперед. Під час розмови із правоохоронцями і розпочався конфлікт.
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Чому поскандалили
Копи попросили заступника голови МВС показати документи, що сильно не сподобалося чиновнику. Тоді один із правоохоронців проговорився, що просто не впізнав заступник міністра. У відповідь Гогілашвілі запитав, чи копи приходять до відділу поліції і чи висять там його фото.
"Єдиний заступник міністра ось із таким еб*лом, як у мене, він один всього. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємним не буде", – заявив Гогілашвілі.
Після цього копи почали стверджувати, мовляв, їм треба було побачити документи, адже багато людей їх підробляють.
"Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут втрачати час і пояснювати тобі, що я заступник міністра! Що у вас голові, бл*?" - сказав заступник міністра.
На скандал відреагував Монастирський
Глава МВС Денис Монастирський прокоментував інцидент на блокпості. За його дорученням розпочали дисциплінарне провадження, на цей час Гогілашвілі усунуть з посади.
"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання", – написав Монастирський.
Що відомо про Гогілашвілі
- Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Тбілісі (Грузія).
- Першим місцем роботи Гогілашвілі став дитячий садок у Ростові-на-Дону. З 1995 до 1996 року він працював вихователем. Потім чотири роки займався підприємницькою діяльністю.
- 2000-2010 – був відповідальним у зв'язках із громадськістю у фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних "Вихід" у Ростові.
- Потім Олександр приїхав до Києва і два роки обіймав ту саму посаду у Центрі здорової молоді.
- Олександр займався волонтерською діяльністю. Він є майстром спорту з дзюдо.
- У вересні 2019 року Гогілашвілі призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Зараз він займається питаннями наркозлочинності та реабілітації наркозалежних.
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