На блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвиди возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.
Об этом сообщает "Первый блокпост".
При въезде в Донецкую область машина Гогилашвили сразу не остановилась по требованию полиции, а проехала еще несколько метров вперед. Во время разговора с правоохранителями и начался конфликт.
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Почему поскандалили
Копы попросили замглавы МВД показать документы, что сильно не понравилось чиновнику. Тогда один из правоохранителей проговорился, что просто не узнал замминистра. В ответ Гогилашвили спросил, приходят ли копы в отдел полиции и висят ли там его фото.
"Единственный замминистра вот с таким еб*лом, как у меня, он один всего. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаеш, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет", – заявил Гогилашвили.
После этого копы начали утверждать, мол, им нужно было увидеть документы, ведь много людей их подделывают.
"Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, бл* терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, бл*?" – сказал замминистра.
На скандал отреагировал Монастырский
Глава МВД Денис Монастырский прокомментировал инцидент на блокпосте. По его поручению начали дисциплинарное производство, на это время Гогилашвили отстранят от должности.
"На период дисциплинарного производства предложу правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление", – написал Монастырский.
Что известно о Гогилашвили
- Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия).
- Первым местом работы Гогилашвили стал детский сад в Ростове-на-Дону. С 1995 по 1996 год он работал воспитателем. Затем четыре года занимался предпринимательской деятельностью.
- 2000-2010 – был ответственным по связям с общественностью в фонде социальной адаптации бывших наркозависимых "Выход" в Ростове.
- Затем Александр приехал в Киев и два года занимал ту же должность в Центре здоровой молодежи.
- Александр занимался волонтерской деятельностью. Он является мастером спорта по дзюдо.
- В сентябре 2019 года Гогилашвили назначили на должность замминистра внутренних дел. Сейчас он занимается вопросами наркопреступности и реабилитации наркозависимых.
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