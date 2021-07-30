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Сім років звільненню Авдіївки: Зеленський приїхав до прифронтового міста (відео)

30 липня 2021 14:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Місто було звільнено від окупантів силами 93-тьої бригади ЗСУ та добровольцями Правого сектору, але у найзапекліший бій потрапили бійці 72-ї бригади

Зеленський в Авдіївці. Колаж "Сьогодні"

Зеленський в Авдіївці. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський в рамках своєї робочої поїздки на Донбас відвідав Авдіївку, де поклав квіти до меморіалу пам'яті воїнів АТО/ООС, які загинули в боях за місто.

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Про це повідомляє ОПУ.

Він нагадав, що сім років тому Авдіївка була звільнена від окупантів силами 2-го батальйону тактичної групи 93-тьої окремої механізованої гвардійської бригади і добровольцями "Правого сектору".

"Гідне вшанування пам’яті наших українських героїв – наш обов’язок. І я радий, що для цього після семи років війни в цьому місці нарешті з’явився відповідний символ – знак пам’яті військовослужбовців Збройних сил України й добровольчих формувань, які загинули в боях за Авдіївку. Це не подія й не новина. Це – норма. Так і має бути. І так має бути в кожному місті й селищі України, за які загинули українські бійці, відавши найголовніше, що в них було, – своє життя", – сказав Зеленський.

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  • Понад тисячу днів тривали запеклі бої в районі авдіївської промзони. Найзапекліше протистояння відбувалося з 29 січня по 3 лютого 2017 року за участі 72-ї ОМБр. Її бійцям вдалося відтіснити бойовиків з позицій – тоді в бою загинув капітан Андрій Кизило, якому посмертно присвоєно звання Героя України.
  • Саме після цих зіткнень військовослужбовці 72-ї ОМБр і волонтери створили пам'ятний знак-інсталяцію на честь загиблих захисників Авдіївки, який був відкритий у вересні 2017 року.
  • До комплексу меморіалу входять: пам'ятна стела з іменами військовослужбовців, загиблих у боях за Авдіївку; башня українського танка Т-64БВ, який був знищений окупантами разом з бійцями; санітарний транспорт УАЗ-452, знищений бойовиками під час евакуації поранених з поля бою; меморіальний хрест і пам'ятні дошки; башня бойової машини десанту, яка була знищена під час бою з росіянами; бліндаж-музей, який демонструє бойові будні українських захисників і елементи зброї, спорядження та уламки ворожих боєприпасів.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 липня Зеленський приїхав до елітного спецназу ЗСУ - Сил спецоперацій, яких привітав з професійним святом. ССО були створені під час російської агресії проти України і одними з перших зіткнулися з окупантами.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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