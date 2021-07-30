Семь лет освобождению Авдеевки: Зеленский приехал в прифронтовой город (видео)

Город был освобожден от оккупантов силами 93-й бригады ВСУ и добровольцами Правого сектора, но в самый ожесточенный бой попали бойцы 72-й бригады

Зеленский в Авдеевке. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский в рамках своей рабочей поездки на Донбасс посетил Авдеевку, где возложил цветы к мемориалу памяти воинов АТО/ООС, которые погибли в боях за город.

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Об этом сообщает ОПУ.

Он напомнил, что семь лет назад Авдеевка была освобождена от оккупантов силами 2-го батальона тактической группы 93-й отдельной механизированной гвардейской бригадой и добровольцами "Правого сектора".

"Достойное чествование памяти наших украинских героев – наш долг. И я рад, что для этого после семи лет войны в этом месте наконец появился соответствующий символ – знак памяти военнослужащих ВСУ и добровольческих формирований, погибших в боях за Авдеевку. Это не событие и не новость. Это – норма. Так и должно быть. И так должно быть в каждом городе и поселке Украины, за которые погибли украинские бойцы, отдав самое главное, что у них было, – свою жизнь", – сказал Зеленский.

Более тысячи дней продолжались ожесточенные бои в районе авдеевской промзоны . Самое ожесточенное противостояние происходило с 29 января по 3 февраля 2017 с участием 72-й ОМБр. Ее бойцам удалось оттеснить боевиков с позиций – тогда в бою погиб капитан Андрей Кызыло, которому посмертно присвоено звание Героя Украины.

. Самое ожесточенное противостояние происходило с 29 января по 3 февраля 2017 с участием 72-й ОМБр. Ее бойцам удалось оттеснить боевиков с позиций – тогда в бою погиб капитан Андрей Кызыло, которому посмертно присвоено звание Героя Украины. Именно после этих столкновений военнослужащие 72-й ОМБр и волонтеры создали памятный знак-инсталляцию в честь погибших защитников Авдеевки, который был открыт в сентябре 2017 года.

В комплекс мемориала входят: памятная стела с именами военнослужащих, погибших в боях за Авдеевку; башня украинского танка Т-64БВ, который был уничтожен оккупантами вместе с бойцами; санитарный транспорт УАЗ-452, уничтоженный боевиками во время эвакуации раненых с поля боя; мемориальный крест и памятные доски; башня боевой машины десанта, которая была уничтожена во время боя с россиянами; блиндаж-музей, демонстрирующий боевые будни украинских защитников и элементы оружия, снаряжения и обломки вражеских боеприпасов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля Зеленский приехал к элитному спецназу ВСУ – Силам спецопераций, которых поздравил с профессиональным праздником. ССО были созданы во время российской агрессии против Украины и одними из первых столкнулись с оккупантами.

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