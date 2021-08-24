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Спасибі невидимим воїнам. На сторінці "адміністрації" Донецька з'явилося привітання з Днем Незалежності

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
24 серпня, 12:58
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На Донбасі шкодують, що підступність і безчестя змогло зруйнувати мир і благополуччя нашої країни
У Донецьку докладають усіх зусиль щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності / Фото: колаж "Сьогодні"
У Донецьку докладають усіх зусиль щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності / Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецьку привітали українців з Днем Незалежності і заявили, що докладають всіх зусиль. щоб повернути справжнє значення свята.

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Про це повідомляє "Адміністрація міста Донецька" в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте".

"Це свято по праву вважається символом свободи і могутності нашої держави. Незважаючи на трагічні події, що відбулися в нашій країні ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібного більше не повторилося", – повідомляє пресслужба.

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У повідомленні говориться, що в Донецьку шкодують про те, що "підступність і безчестя змогло зруйнувати мир і благополуччя нашої країни".

"Не дивлячись на труднощі і зведені кордони ми докладаємо всіх зусиль щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності. У цей знаменний день бажаємо Вам міцного здоров'я, благополуччя і стабільності! Нехай у вашому домі завжди панують мир, злагода і взаєморозуміння. З Днем Незалежності", – йдеться в повідомленні.

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

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А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.

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24 серпня 1991. Верховна Рада УРСР приймає доленосну постанову про проголошення Незалежності України...

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