Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів порушили перемир'я

Протягом доби 28 березня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зафіксували шість обстрілів та одне дистанційне мінування.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" стріляли неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне. Там відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу Південного. Там застосували міномети калібру 82 мм.

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Бойовики вчинили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 у напрямку населеного пункту Луганське.

Протягом доби 28 березня втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Нагадаємо, 26 березня бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Також ми писали, що 26 березня внаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ біля Шумів загинуло четверо українських воїнів, ще двоє отримали поранення.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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