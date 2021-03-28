Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів порушили перемир'я

28 березня, 19:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Зафіксували дистанційне мінування

Протягом доби 28 березня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Реклама

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зафіксували шість обстрілів та одне дистанційне мінування.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" стріляли неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне. Там відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – поблизу Південного. Там застосували міномети калібру 82 мм.

В тренді
В окупованій Горлівці помітили танки: відео
Реклама

Бойовики вчинили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 у напрямку населеного пункту Луганське.

Протягом доби 28 березня втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Нагадаємо, 26 березня бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Також ми писали, що 26 березня внаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ біля Шумів загинуло четверо українських воїнів, ще двоє отримали поранення.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас ВСУ бойовики ООС
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язала
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язалаВлада
Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)
Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)Україна
ЗСУ зрівняли із землею позицію бойовиків: відео потужного удару
ЗСУ зрівняли із землею позицію бойовиків: відео потужного ударуДонбас
Загострення на Донбасі: четверо військових ЗСУ загинули, двоє поранені
Загострення на Донбасі: четверо військових ЗСУ загинули, двоє пораненіДонбас
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти