Снайпер бойовиків вбив бійця ЗСУ з позивним "Африка": ім'я та фото загиблого

Українська армія продовжує нести втрати на фронті і знову активізувалися ворожі снайпери

На Донбасі загинув військовослужбовець української армії Іван Ковальовський від кулі ворожого снайпера. Про це йдеться у повідомленні Городенківської міської ради в Полтавській області.

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У міськраді висловили співчуття у зв'язку із загибеллю військовослужбовця.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича "Африка", який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера ... В цю гірку мить щиро поділяємо горе родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", – йдеться в повідомленні.



Відзначимо, що в офіційному зведенні штабу Об'єднаних сил немає повідомлень про загибель за вчорашній день українського військового. У свою чергу міськрада посилається на повідомлення глави громадської організації "Городенківське районне об'єднання учасників АТО".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в Донецьку прогримів вибух в житловій висотці, були і загиблі.

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