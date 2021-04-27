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Снайпер боевиков убил бойца ВСУ с позывным "Африка": имя и фото погибшего

27 апреля, 12:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская армия продолжает нести потери на фронте и снова активизировались вражеские снайперы

На Донбассе погиб военнослужащий украинской армии Иван Ковалевский от пули вражеского снайпера. Об этом говорится в сообщении Городенковского городского совета в Полтавской области.

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В горсовете выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащего.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки – Ковалевского Ивана Ивановича "Африка", который погиб 26 апреля от пули вражеского снайпера … В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби", – говорится в сообщении.


Отметим, что в официальной сводке штаба Объединенных сил нет сообщений о гибели за вчерашний день украинского военного. В свою очередь горсовет ссылается на сообщение главы общественно организации "Городенковское районного объединения участников АТО".

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Донецке прогремел взрыв в жилой высотке, были и погибшие.

Видео: Сегодня

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