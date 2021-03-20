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Знову обстріли: на Донбасі загинув український військовий

20 березня, 17:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Російські окупанти знову порушили перемир'я

У суботу, 20 березня, бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню – загинув український військовий.

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Про це повідомляє ОТУ "Північ".

Бойовики стріляли із стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. В результаті один боєць ЗСУ отримав вогнепальне поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.

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Українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила ОБСЄ про дії бойовиків.

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Нагадаємо, внаслідок обстрілу зі снайперської зброї загинув морський піхотинець Сергій Моїсеєнко.

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Донбас ВСУ бойовик обстріли втрати ЗСУ
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