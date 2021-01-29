Зібралися захопити Донбас, а воювати нікому: у бойовиків "Л/ДНР" проблеми

Ватажки т.зв. "ЛНР" і "ДНР" мріють про захоплення всього Донбасу, ось тільки воювати у них не всі горять бажанням. Окупанти почали пропагандистську кампанію для набору бажаючих вступати до їхніх лав, а також придумали, як утримати нинішніх бойовиків.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення для проходження військової служби у бандформуваннями бойовиків. Зросла кількість оголошень в місцевих "ЗМІ" та на платформах російських інформаційних мереж, масово розсилаються СМС-повідомлення, збільшено кількість пропагандистських груп для роботи з місцевим населенням.

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Також окупанти побоюються, що бойовиків будуть йти з підрозділів, що може обернутися проблемою з комплектацією військ "1-го і 2-го армійських корпусів". У зв'язку з цим командування намагається примусово утримувати осіб, які не бажають продовжувати службу після закінчення контракту. Видано наказ не видавати документи, що засвідчують особу, у тому числі вже оформлені російські паспорти, які зберігаються в штабах.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Служба зовнішньої розвідки України видала доповідь, в якій чітко пояснила, навіщо насправді Росії потрібні "ДНР" і "ЛНР". Кремль явно не зацікавлений у розвитку окупованих територій.

Відео: Сьогодні

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