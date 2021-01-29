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Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков "Л/ДНР" проблемы

29 января, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупационные войска испытывают серьезные проблемы с комплектацией подразделений

Главари т.н. "ЛНР" и "ДНР" мечтают о захвате всего Донбасса, вот только воевать у них не все горят желаниям. Оккупанты начали пропагандистскую кампанию по набору желающих вступать в их ряды, а также придумали, как удержать нынешних боевиков.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы в бандформированиях боевиков. Возросло количество объявлений в местных "СМИ" и на платформах российских информационных сетей, массово рассылаются СМС-сообщения, увеличено количество пропагандистских групп для работы с местным населением.

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Также оккупанты опасаются ухода боевиков из подразделений, что может обернуться проблемой с комплектацией войск "1-го и 2-го армейских корпусов". В связи с этим командование пытается принудительно удерживать лиц, не желающих продолжать службу после окончания контракта. Издан приказ не выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Служба внешней разведки Украины выдала доклад, в котором четко объяснила, зачем на самом деле России нужны "ДНР" и "ЛНР". Кремль явно не заинтересован в развитии оккупированных территорий.

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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