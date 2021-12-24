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Стріляли з мінометів та гранатометів. На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 07:30
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На Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату "Орлан-10"
На Донбасі знову обстріли
На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 23 грудня, з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

  • У напрямку Шумів ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Поблизу Золотого-4 супротивник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Станом на 7-му годину ранку 24 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

Російська окупація Донбасу

  • Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.
  • 2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
  • Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.

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