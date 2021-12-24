Стріляли з мінометів та гранатометів. На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу"

Минулої доби, 23 грудня, з боку бойовиків на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Де стріляли
- У напрямку Шумів ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Золотого-4 супротивник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Станом на 7-му годину ранку 24 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.
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