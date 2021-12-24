Стреляли из минометов и гранатометов. На Донбассе боевики три раза нарушили "тишину"

За прошлые сутки, 23 декабря, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли
- В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
- Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. По состоянию на 7 часов утра 24 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.