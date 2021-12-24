Стреляли из минометов и гранатометов. На Донбассе боевики три раза нарушили "тишину"

В Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата "Орлан-10"

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 23 декабря, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Реклама

Где стреляли

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. По состоянию на 7 часов утра 24 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Российская оккупация Донбасса